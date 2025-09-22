Az átlagos Üzleti elemző teljes kompenzáció in United States a Aurora cégnél $298K és $417K yearként között mozog. Tekintsd meg a Aurora teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/22/2025
Átlagos Teljes Juttatás
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A Aurora cégnél a Options 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (25.00% éves)
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
