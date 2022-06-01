Cégkönyvtár
Aura
Aura Fizetések

Aura fizetési tartománya $84,575 teljes kompenzációban évente Könyvelő alsó végén $258,700 Ügyfélmenedzsment felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Aura. Utoljára frissítve: 8/22/2025

$160K

Szoftverfejlesztő
Median $130K
Termékvezető
Median $176K
Könyvelő
$84.6K

Vállalati fejlesztés
$137K
Ügyfélmenedzsment
$259K
Adattudós
$172K
Villamosmérnök
$124K
Menedzsment tanácsadó
$84.6K
Marketing
$139K
UX kutató
$159K
GYIK

A legmagasabb fizetésű szerep a Aura-nél a Ügyfélmenedzsment at the Common Range Average level, évi $258,700 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A Aura-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $138,250.

