Az átlagos Szoftvermérnök teljes kompenzáció in United States a Augeo Affinity Marketing cégnél $79.7K és $113K yearként között mozog. Tekintsd meg a Augeo Affinity Marketing teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/29/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$90.2K - $103K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$79.7K$90.2K$103K$113K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Mik a karrierszintek a Augeo Affinity Marketing?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Augeo Affinity Marketing cégnél in United States évi $113,280 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Augeo Affinity Marketing cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $79,680.

