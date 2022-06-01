Cégkönyvtár
AuditBoard Fizetések

AuditBoard fizetési tartománya $52,735 teljes kompenzációban évente Projektmenedzser alsó végén $238,000 Termékvezető felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól AuditBoard. Utoljára frissítve: 8/22/2025

$160K

Szoftverfejlesztő
Median $195K

Full-Stack szoftverfejlesztő mérnök

Termékvezető
Median $238K
Értékesítés
Median $190K

Emberi erőforrások
$175K
Programmenedzser
$100K
Projektmenedzser
$52.7K
Toborzó
$80.4K
Értékesítési mérnök
$194K
Szoftverfejlesztési vezető
$213K
Tulajdonjog-átruházási ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A AuditBoard-nél a Részvény/tulajdonjog-átruházási adományok 4 éves tulajdonjog-átruházási ütemezés hatálya alá tartozik:

  • 25% tulajdonjogot szerez a 1st-ÉV (25.00% évente)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 2nd-ÉV (2.08% havonta)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 3rd-ÉV (2.08% havonta)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 4th-ÉV (2.08% havonta)

GYIK

Najvyššie platená pozícia nahlásená v AuditBoard je Termékvezető s ročnou celkovou kompenzáciou $238,000. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v AuditBoard je $190,000.

Egyéb források