Audible Fizetések

Audible fizetési tartománya $53,890 teljes kompenzációban évente Üzleti működés alsó végén $525,300 Informatikus felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Audible. Utoljára frissítve: 8/22/2025

$160K

Kapjon fizetést, ne manipulálják

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk le, és rendszeresen elérünk 30ezer dollár+ (néha 300ezer dollár+) emeléseket.Tárgyalni a fizetését vagy az Ön önéletrajzát átnézni valódi szakértők által - olyan toborzók, akik naponta ezzel foglalkoznak.

Szoftverfejlesztő
SDE I $178K
SDE II $301K

Backend szoftverfejlesztő mérnök

Full-Stack szoftverfejlesztő mérnök

Üzleti intelligencia mérnök

Adattudós
Median $225K
Szoftverfejlesztési vezető
Median $360K

Termékvezető
Median $220K
Programmenedzser
Median $137K
Toborzó
Median $150K
Technikai projektmenedzser
Median $192K
Üzleti működés
$53.9K
Üzleti elemző
$112K
Pénzügyi elemző
$161K
Emberi erőforrások
$169K
Informatikus
$525K
Jogi
$393K
Menedzsment tanácsadó
$101K
Marketing operációk
$189K
UX kutató
$168K
Tulajdonjog-átruházási ütemezés

5%

ÉV 1

15%

ÉV 2

40%

ÉV 3

40%

ÉV 4

Részvénytípus
RSU

A Audible-nél a RSUs 4 éves tulajdonjog-átruházási ütemezés hatálya alá tartozik:

  • 5% tulajdonjogot szerez a 1st-ÉV (5.00% évente)

  • 15% tulajdonjogot szerez a 2nd-ÉV (15.00% évente)

  • 40% tulajdonjogot szerez a 3rd-ÉV (20.00% félévente)

  • 40% tulajdonjogot szerez a 4th-ÉV (20.00% félévente)

25%

ÉV 1

35%

ÉV 2

40%

ÉV 3

Részvénytípus
RSU

A Audible-nél a RSUs 3 éves tulajdonjog-átruházási ütemezés hatálya alá tartozik:

  • 25% tulajdonjogot szerez a 1st-ÉV (25.00% évente)

  • 35% tulajdonjogot szerez a 2nd-ÉV (35.00% évente)

  • 40% tulajdonjogot szerez a 3rd-ÉV (40.00% évente)

