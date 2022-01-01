Audible Fizetések

A Audible-nél a RSUs 4 éves tulajdonjog-átruházási ütemezés hatálya alá tartozik:

5 % tulajdonjogot szerez a 1st - ÉV ( 5.00 % évente )

15 % tulajdonjogot szerez a 2nd - ÉV ( 15.00 % évente )

40 % tulajdonjogot szerez a 3rd - ÉV ( 20.00 % félévente )