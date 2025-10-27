Cégjegyzék
ATS Automation Gépészmérnök Fizetések

A medián Gépészmérnök kompenzációs in Canada csomag a ATS Automation cégnél összesen CA$96.5K yearként. Tekintsd meg a ATS Automation teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/27/2025

Medián fizetési csomag
company icon
ATS Automation
Mechanical Engineer
Cambridge, ON, Canada
Összesen évente
CA$96.5K
Szint
Senior
Alapbér
CA$96.5K
Stock (/yr)
CA$0
Bónusz
CA$0
Cégnél töltött évek
3 Év
Tapasztalat (év)
7 Év
Mik a karrierszintek a ATS Automation?
Legfrissebb fizetési bejelentések
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Gépészmérnök pozícióra a ATS Automation cégnél in Canada évi CA$100,462 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A ATS Automation cégnél a Gépészmérnök szerepkörre in Canada jelentett medián éves teljes kompenzáció CA$93,793.

