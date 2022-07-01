Cégjegyzék
Athelas
Athelas Fizetések

A Athelas fizetése $35,175 éves teljes kompenzációtól egy Szoftvermérnök pozícióhoz az alsó végén $207,834-ig egy Termékmenedzser pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Athelas. Utoljára frissítve: 10/9/2025

$160K

Adminisztratív asszisztens
$50.8K
Üzleti műveletek vezető
$169K
Marketing műveletek
$95.8K

Termékmenedzser
$208K
Szoftvermérnök
$35.2K

Full-Stack Szoftvermérnök

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Athelas cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)

GYIK

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Athelas je Termékmenedzser at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $207,834. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Athelas je $95,769.

