Astranis
Astranis Fizetések

A Astranis fizetése $121,762 éves teljes kompenzációtól egy Gépészmérnök pozícióhoz az alsó végén $225,400-ig egy Jogi pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Astranis. Utoljára frissítve: 8/30/2025

$160K

Szoftvermérnök
Median $213K
Gépészmérnök
Median $122K
Hardvermérnök
Median $140K

Toborzó
Median $155K
Műszaki programvezető
Median $165K
Jogi
$225K
Értékesítési mérnök
$139K
Kockázati tőkebefektető
$201K
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Astranis cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)

