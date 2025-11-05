Cégjegyzék
Aston Szoftvermérnök Fizetések Moscow Metro Area helyen

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Moscow Metro Area csomag a Aston cégnél összesen RUB 877K yearként. Tekintsd meg a Aston teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/5/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Aston
Software Engineer
Moscow, MC, Russia
Összesen évente
RUB 877K
Szint
L3
Alapbér
RUB 877K
Stock (/yr)
RUB 0
Bónusz
RUB 0
Cégnél töltött évek
0-1 Év
Tapasztalat (év)
0-1 Év
Mik a karrierszintek a Aston?
Block logo
+RUB 4.69M
Robinhood logo
+RUB 7.2M
Stripe logo
+RUB 1.62M
Datadog logo
+RUB 2.83M
Verily logo
+RUB 1.78M
Legfrissebb fizetési bejelentések
HozzáadásKomp hozzáadásaKompenzáció hozzáadása

Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Nyitott állások megtekintése
Gyakorlati fizetések

Közreműködés

Befoglalt Munkakörök

Új Munkakör Beküldése

Backend szoftvermérnök

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Aston cégnél in Moscow Metro Area évi RUB 3,217,396 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Aston cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Moscow Metro Area jelentett medián éves teljes kompenzáció RUB 876,727.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Aston cégnél

