A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Belarus csomag a Aston cégnél összesen BYN 121K yearként. Tekintsd meg a Aston teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/5/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Aston
Software Engineer
hidden
Összesen évente
BYN 121K
Szint
Senior Software Engineer
Alapbér
BYN 121K
Stock (/yr)
BYN 0
Bónusz
BYN 0
Cégnél töltött évek
2-4 Év
Tapasztalat (év)
5-10 Év
Mik a karrierszintek a Aston?
Block logo
+BYN 194K
Robinhood logo
+BYN 297K
Stripe logo
+BYN 66.8K
Datadog logo
+BYN 117K
Verily logo
+BYN 73.5K
Backend szoftvermérnök

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Aston cégnél in Belarus évi BYN 139,977 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Aston cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Belarus jelentett medián éves teljes kompenzáció BYN 120,658.

