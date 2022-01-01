Cégjegyzék
ASSURANCE IQ
ASSURANCE IQ Fizetések

A ASSURANCE IQ fizetése $63,315 éves teljes kompenzációtól egy Marketing műveletek pozícióhoz az alsó végén $261,300-ig egy Szoftvermérnöki vezető pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a ASSURANCE IQ. Utoljára frissítve: 9/12/2025

$160K

Termékmenedzser
Median $156K
Könyvelő
$93.1K
Adattudós
$152K

Marketing
$93.5K
Marketing műveletek
$63.3K
Terméktervező
$186K
Programvezető
$111K
Szoftvermérnöki vezető
$261K
Műszaki programvezető
$173K
Vesting ütemezés

10%

ÉV 1

20%

ÉV 2

40%

ÉV 3

30%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A ASSURANCE IQ cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 10% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (10.00% éves)

  • 20% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (20.00% éves)

  • 40% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (40.00% éves)

  • 30% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (30.00% éves)

GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a ASSURANCE IQ cégnél: Szoftvermérnöki vezető at the Common Range Average level évi $261,300 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A ASSURANCE IQ cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $152,348.

