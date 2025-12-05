Cégjegyzék
Arya.ai
Arya.ai Szoftvermérnök Fizetések

Az átlagos Szoftvermérnök teljes kompenzáció in India a Arya.ai cégnél ₹430K és ₹589K yearként között mozog. Tekintsd meg a Arya.ai teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/5/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$5.3K - $6.3K
India
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$4.9K$5.3K$6.3K$6.7K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Közreműködés
Mik a karrierszintek a Arya.ai?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Arya.ai cégnél in India évi ₹588,644 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Arya.ai cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in India jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹429,966.

Egyéb források

