Arrowstreet Capital Szoftvermérnök Fizetések Greater Boston Area helyen

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Greater Boston Area csomag a Arrowstreet Capital cégnél összesen $201K yearként. Tekintsd meg a Arrowstreet Capital teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/5/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Arrowstreet Capital
Platform Engineer, Senior Associate
Boston, MA
Összesen évente
$201K
Szint
L3
Alapbér
$152K
Stock (/yr)
$0
Bónusz
$48.6K
Cégnél töltött évek
0 Év
Tapasztalat (év)
7 Év
Mik a karrierszintek a Arrowstreet Capital?
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Arrowstreet Capital cégnél in Greater Boston Area évi $627,500 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Arrowstreet Capital cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Greater Boston Area jelentett medián éves teljes kompenzáció $215,750.

