A Kutató Tudós kompenzáció in United Kingdom a Arm cégnél £76.8K yearként a Grade 3 szinthez és £123K yearként a Grade 5 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United Kingdom csomag összesen £82.5K. Tekintsd meg a Arm teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/7/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény ()
Bónusz
Grade 2
£ --
£ --
£ --
£ --
Grade 3
£76.8K
£58.6K
£11.5K
£6.7K
Grade 4
£ --
£ --
£ --
£ --
Grade 5
£123K
£84.1K
£30.5K
£8.8K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A Arm cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)