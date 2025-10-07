A DevOps Mérnök kompenzáció in United Kingdom a Arm cégnél összesen £117K yearként a Grade 4 szinthez. A medián yeares kompenzációs in United Kingdom csomag összesen £91.2K. Tekintsd meg a Arm teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/7/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény ()
Bónusz
Grade 2
£ --
£ --
£ --
£ --
Grade 3
£ --
£ --
£ --
£ --
Grade 4
£117K
£78.4K
£34.7K
£3.9K
Grade 5
£ --
£ --
£ --
£ --
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A Arm cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)