Arm Embedded Hardware Engineer Fizetések Greater Cambridge Area helyen

A Embedded Hardware Engineer kompenzáció in Greater Cambridge Area a Arm cégnél összesen £95.4K yearként a Senior Hardware Engineer szinthez. A medián yeares kompenzációs in Greater Cambridge Area csomag összesen £86.5K. Tekintsd meg a Arm teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/7/2025

Átlagos Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény ()
Bónusz
Graduate Hardware Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Hardware Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Senior Hardware Engineer
£95.4K
£70.2K
£19.9K
£5.4K
Staff Hardware Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Arm cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Embedded Hardware Engineer pozícióra a Arm cégnél in Greater Cambridge Area évi £142,415 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Arm cégnél a Embedded Hardware Engineer szerepkörre in Greater Cambridge Area jelentett medián éves teljes kompenzáció £49,098.

