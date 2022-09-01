Cégkönyvtár
ArcTouch
ArcTouch Fizetések

ArcTouch fizetési tartománya $33,943 teljes kompenzációban évente Szoftverfejlesztő alsó végén $40,885 Termékvezető felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól ArcTouch. Utoljára frissítve: 8/20/2025

$160K

Szoftverfejlesztő
Median $33.9K
Termékvezető
$40.9K
Szoftverfejlesztési vezető
$38.4K

Hiányzik a címe?

Keressen minden fizetést a kompenzációs oldalon vagy adja hozzá a fizetését az oldal feloldásához.


GYIK

A legmagasabb fizetésű szerep a ArcTouch-nél a Termékvezető at the Common Range Average level, évi $40,885 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A ArcTouch-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $38,430.

