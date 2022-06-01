AppsFlyer Fizetések

Cégkönyvtár
AppsFlyer fizetési tartománya $29,470 teljes kompenzációban évente Ügyfélmenedzsment alsó végén $269,593 Technikai projektmenedzser felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól AppsFlyer. Utoljára frissítve: 8/12/2025

$160K

Szoftverfejlesztő
Median $133K

Backend szoftverfejlesztő mérnök

Szoftverfejlesztési vezető
Median $144K
Üzleti elemző
$95.4K

Ügyfélmenedzsment
$29.5K
Adatelemző
$85.3K
Adattudós
$141K
Emberi erőforrások
$85.4K
Marketing
$54K
Termékdizájner
$85.4K
Termékvezető
$109K
Programmenedzser
$125K
Toborzó
$147K
Értékesítés
$121K
Technikai projektmenedzser
$270K
Tulajdonjog-átruházási ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A AppsFlyer-nél a Részvény/tulajdonjog-átruházási adományok 4 éves tulajdonjog-átruházási ütemezés hatálya alá tartozik:

  • 25% tulajdonjogot szerez a 1st-ÉV (25.00% évente)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 2nd-ÉV (2.08% havonta)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 3rd-ÉV (2.08% havonta)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 4th-ÉV (2.08% havonta)

GYIK

