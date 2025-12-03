Cégjegyzék
Apprentice.io Értékesítési mérnök Fizetések

Az átlagos Értékesítési mérnök teljes kompenzáció in United States a Apprentice.io cégnél $165K és $235K yearként között mozog. Tekintsd meg a Apprentice.io teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/3/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$188K - $222K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$165K$188K$222K$235K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Közreműködés
Mik a karrierszintek a Apprentice.io?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Értékesítési mérnök pozícióra a Apprentice.io cégnél in United States évi $234,600 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Apprentice.io cégnél a Értékesítési mérnök szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $165,240.

