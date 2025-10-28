A Termékmenedzser kompenzáció in Germany a AppLovin cégnél összesen €102K yearként a Senior Product Manager 2 szinthez. Tekintsd meg a AppLovin teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/28/2025
Átlagos Teljes Juttatás
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Product Manager 2
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 2
€102K
€90.9K
€0
€11.1K
100%
ÉV 1
A AppLovin cégnél a RSUs 1 éves vesting ütemezés alá tartozik:
100% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% negyedéves)