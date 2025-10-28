Cégjegyzék
AppLovin
AppLovin Termékmenedzser Fizetések

A Termékmenedzser kompenzáció in Germany a AppLovin cégnél összesen €102K yearként a Senior Product Manager 2 szinthez. Tekintsd meg a AppLovin teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/28/2025

Átlagos Teljes Juttatás

€92.9K - €108K
Germany
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
€81.9K€92.9K€108K€119K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Product Manager 2
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 2
€102K
€90.9K
€0
€11.1K
Megtekintés 4 További szintek
Block logo
+€50.3K
Robinhood logo
+€77.2K
Stripe logo
+€17.3K
Datadog logo
+€30.3K
Verily logo
+€19.1K
Don't get lowballed

Vesting ütemezés

100%

ÉV 1

Részvény típus
RSU

A AppLovin cégnél a RSUs 1 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 100% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% negyedéves)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Termékmenedzser pozícióra a AppLovin cégnél in Germany évi €118,890 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A AppLovin cégnél a Termékmenedzser szerepkörre in Germany jelentett medián éves teljes kompenzáció €81,924.

