Az átlagos Terméktervező teljes kompenzáció in Canada a AppLovin cégnél CA$61.4K és CA$89.2K yearként között mozog. Tekintsd meg a AppLovin teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/28/2025

Átlagos Teljes Juttatás

CA$69.7K - CA$80.9K
Canada
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
CA$61.4KCA$69.7KCA$80.9KCA$89.2K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Vesting ütemezés

100%

ÉV 1

Részvény típus
RSU

A AppLovin cégnél a RSUs 1 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 100% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% negyedéves)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Terméktervező pozícióra a AppLovin cégnél in Canada évi CA$89,177 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A AppLovin cégnél a Terméktervező szerepkörre in Canada jelentett medián éves teljes kompenzáció CA$61,450.

