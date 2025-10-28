Cégjegyzék
Az átlagos Emberi erőforrás teljes kompenzáció in United States a AppLovin cégnél $166K és $236K yearként között mozog. Tekintsd meg a AppLovin teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/28/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$189K - $223K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$166K$189K$223K$236K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Vesting ütemezés

100%

ÉV 1

Részvény típus
RSU

A AppLovin cégnél a RSUs 1 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 100% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% negyedéves)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Emberi erőforrás pozícióra a AppLovin cégnél in United States évi $235,750 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A AppLovin cégnél a Emberi erőforrás szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $166,050.

