AppLovin
AppLovin Adatelemző Fizetések

Az átlagos Adatelemző teljes kompenzáció in Germany a AppLovin cégnél €72K és €105K yearként között mozog. Tekintsd meg a AppLovin teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/28/2025

Átlagos Teljes Juttatás

€82.7K - €94.3K
Germany
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
€72K€82.7K€94.3K€105K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Block logo
+€50.3K
Robinhood logo
+€77.2K
Stripe logo
+€17.3K
Datadog logo
+€30.3K
Verily logo
+€19.1K
Vesting ütemezés

100%

ÉV 1

Részvény típus
RSU

A AppLovin cégnél a RSUs 1 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 100% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% negyedéves)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Adatelemző pozícióra a AppLovin cégnél in Germany évi €104,923 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A AppLovin cégnél a Adatelemző szerepkörre in Germany jelentett medián éves teljes kompenzáció €72,023.

Egyéb források