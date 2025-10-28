Cégjegyzék
Applied Research Solutions
Applied Research Solutions
Applied Research Solutions Technikai programmenedzser Fizetések

Az átlagos Technikai programmenedzser teljes kompenzáció in United States a Applied Research Solutions cégnél $124K és $176K yearként között mozog. Tekintsd meg a Applied Research Solutions teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/28/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$141K - $167K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$124K$141K$167K$176K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Mik a karrierszintek a Applied Research Solutions?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Technikai programmenedzser pozícióra a Applied Research Solutions cégnél in United States évi $175,950 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Applied Research Solutions cégnél a Technikai programmenedzser szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $123,930.

Egyéb források