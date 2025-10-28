Cégjegyzék
Apple Szoftvermérnök Fizetések

A Szoftvermérnök kompenzáció in United States a Apple cégnél $173K yearként a ICT2 szinthez és $744K yearként a ICT6 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $345K. Tekintsd meg a Apple teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/28/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Javadalmazás hozzáadásaSzintek összehasonlítása
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
ICT2
Junior Software Engineer(Belépő szint)
$173K
$143K
$22K
$7.9K
ICT3
Software Engineer
$249K
$168K
$66.7K
$13.8K
ICT4
Senior Software Engineer
$366K
$214K
$128K
$24.1K
ICT5
$507K
$250K
$218K
$38.4K
Megtekintés 4 További szintek
Javadalmazás hozzáadásaSzintek összehasonlítása
Gyakorlati fizetések

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Apple cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (12.50% féléves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (12.50% féléves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (12.50% féléves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (12.50% féléves)

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Apple cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Apple cégnél in United States évi $744,057 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Apple cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $337,000.

