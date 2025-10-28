A Szoftvermérnök kompenzáció in United States a Apple cégnél $173K yearként a ICT2 szinthez és $744K yearként a ICT6 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $345K. Tekintsd meg a Apple teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/28/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
ICT2
$173K
$143K
$22K
$7.9K
ICT3
$249K
$168K
$66.7K
$13.8K
ICT4
$366K
$214K
$128K
$24.1K
ICT5
$507K
$250K
$218K
$38.4K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A Apple cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (12.50% féléves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (12.50% féléves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (12.50% féléves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (12.50% féléves)
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A Apple cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)
