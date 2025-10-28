Cégjegyzék
Apple
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Személyzeti műveletek

  • Összes Személyzeti műveletek fizetés

Apple Személyzeti műveletek Fizetések

Az átlagos Személyzeti műveletek teljes kompenzáció a Apple cégnél $271K és $378K yearként között mozog. Tekintsd meg a Apple teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/28/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$290K - $342K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$271K$290K$342K$378K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Csak még 3 több Személyzeti műveletek beküldésres itt: Apple van szükségünk a feloldáshoz!

Hívd meg barátaidat és közösségedet, hogy névtelenül osszák meg fizetésüket kevesebb mint 60 másodperc alatt. Több adat jobb betekintést jelent az olyan álláskeresők számára, mint te és közösségünk!

💰 Összes megtekintése Fizetések

💪 Hozzájárulás Az ön fizetése

Apple logo
+$45K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Apple cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (12.50% féléves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (12.50% féléves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (12.50% féléves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (12.50% féléves)

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Apple cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Személyzeti műveletek ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Személyzeti műveletek pozícióra a Apple cégnél évi $377,618 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Apple cégnél a Személyzeti műveletek szerepkörre jelentett medián éves teljes kompenzáció $271,110.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Apple cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Google
  • Affirm
  • Bed Bath & Beyond
  • LinkedIn
  • Uber
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források