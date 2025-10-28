Cégjegyzék
Apple
Apple Adattudós Fizetések

A Adattudós kompenzáció in United States a Apple cégnél $122K yearként a ICT2 szinthez és $488K yearként a ICT5 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $246K. Tekintsd meg a Apple teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/28/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
ICT2
Junior Data Scientist
$122K
$113K
$8.2K
$417
ICT3
Data Scientist
$224K
$168K
$41.8K
$14.5K
ICT4
Senior Data Scientist
$319K
$201K
$96.7K
$21.7K
ICT5
$488K
$269K
$194K
$25.7K
Apple logo
+$45K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Legfrissebb fizetési bejelentések
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Apple cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (12.50% féléves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (12.50% féléves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (12.50% féléves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (12.50% féléves)

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Apple cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Adattudós pozícióra a Apple cégnél in United States évi $488,136 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Apple cégnél a Adattudós szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $248,000.

