Appian Full-Stack szoftvermérnök Fizetések Chennai Metropolitan Area helyen

A Full-Stack szoftvermérnök kompenzáció in Chennai Metropolitan Area a Appian cégnél összesen ₹2.76M yearként a Software Engineer 2 szinthez. A medián yeares kompenzációs in Chennai Metropolitan Area csomag összesen ₹2.76M. Tekintsd meg a Appian teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/11/2025

Átlagos Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény ()
Bónusz
Software Engineer 1
(Belépő szint)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer 2
₹2.76M
₹2.52M
₹65.6K
₹170K
Senior Software Engineer 1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer 2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Megtekintés 3 További szintek
Block logo
+₹5.04M
Robinhood logo
+₹7.74M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Vesting ütemezés

20%

ÉV 1

20%

ÉV 2

20%

ÉV 3

20%

ÉV 4

20%

ÉV 5

Részvény típus
RSU

A Appian cégnél a RSUs 5 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 20% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (20.00% éves)

  • 20% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (20.00% éves)

  • 20% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (20.00% éves)

  • 20% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (20.00% éves)

  • 20% a következő időszakban válik esedékessé: 5th-ÉV (20.00% éves)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Full-Stack szoftvermérnök pozícióra a Appian cégnél in Chennai Metropolitan Area évi ₹5,060,360 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Appian cégnél a Full-Stack szoftvermérnök szerepkörre in Chennai Metropolitan Area jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹2,827,564.

