Cégjegyzék
Appian
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Értékesítés

  • Ügyfélvezető

Appian Ügyfélvezető Fizetések

A medián Ügyfélvezető kompenzációs in United States csomag a Appian cégnél összesen $338K yearként. Tekintsd meg a Appian teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/11/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Appian
Account Executive
Dallas, TX
Összesen évente
$150K
Szint
Account Executive
Alapbér
$150K
Stock (/yr)
$0
Bónusz
$0
Cégnél töltött évek
1 Év
Tapasztalat (év)
13 Év
Mik a karrierszintek a Appian?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Legfrissebb fizetési bejelentések
HozzáadásKomp hozzáadásaKompenzáció hozzáadása

Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Adatok exportálásaNyitott állások megtekintése

Vesting ütemezés

20%

ÉV 1

20%

ÉV 2

20%

ÉV 3

20%

ÉV 4

20%

ÉV 5

Részvény típus
RSU

A Appian cégnél a RSUs 5 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 20% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (20.00% éves)

  • 20% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (20.00% éves)

  • 20% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (20.00% éves)

  • 20% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (20.00% éves)

  • 20% a következő időszakban válik esedékessé: 5th-ÉV (20.00% éves)



Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Értékesítés ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Ügyfélvezető pozícióra a Appian cégnél in United States évi $170,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Appian cégnél a Ügyfélvezető szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $150,000.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Appian cégnél

Kapcsolódó cégek

  • AppFolio
  • Roper Technologies
  • A10 Networks
  • Aruba
  • Appen
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források