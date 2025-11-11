Cégjegyzék
Az átlagos Műszaki könyvelő teljes kompenzáció in United States a Appian cégnél $92.4K és $129K yearként között mozog. Tekintsd meg a Appian teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/11/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$99K - $117K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$92.4K$99K$117K$129K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Vesting ütemezés

20%

ÉV 1

20%

ÉV 2

20%

ÉV 3

20%

ÉV 4

20%

ÉV 5

Részvény típus
RSU

A Appian cégnél a RSUs 5 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 20% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (20.00% éves)

  • 20% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (20.00% éves)

  • 20% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (20.00% éves)

  • 20% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (20.00% éves)

  • 20% a következő időszakban válik esedékessé: 5th-ÉV (20.00% éves)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Műszaki könyvelő pozícióra a Appian cégnél in United States évi $128,700 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Appian cégnél a Műszaki könyvelő szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $92,400.

