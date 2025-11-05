Cégjegyzék
Itt dolgozik? Igényelje cégét
AppDirect Szoftvermérnök Fizetések Greater Montreal helyen

A Szoftvermérnök kompenzáció in Greater Montreal a AppDirect cégnél CA$83K yearként a P1 szinthez és CA$145K yearként a P4 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Greater Montreal csomag összesen CA$110K. Tekintsd meg a AppDirect teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/5/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
P1
Associate Software Engineer(Belépő szint)
CA$83K
CA$79.3K
CA$0
CA$3.7K
P2
Software Engineer
CA$120K
CA$106K
CA$2.7K
CA$10.8K
P3
Senior Software Engineer
CA$124K
CA$118K
CA$2.4K
CA$3.4K
P4
Staff Software Engineer
CA$145K
CA$136K
CA$465.5
CA$9.3K
Legfrissebb fizetési bejelentések
Gyakorlati fizetések

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
Options

A AppDirect cégnél a Options 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a AppDirect cégnél in Greater Montreal évi CA$159,303 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A AppDirect cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Greater Montreal jelentett medián éves teljes kompenzáció CA$112,281.

