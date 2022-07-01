Apollo.io Fizetések

Cégjegyzék
A Apollo.io fizetése $59,069 éves teljes kompenzációtól egy Szoftvermérnök pozícióhoz az alsó végén $306,460-ig egy Szoftvermérnöki vezető pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Apollo.io. Utoljára frissítve: 11/14/2025

Szoftvermérnök
L4 $59.1K
L5 $78.3K
L6 $97.6K

Frontend szoftvermérnök

Backend szoftvermérnök

Termékmenedzser
Median $280K
Üzleti műveletvezető
$186K

Üzleti elemző
$164K
Adattudós
$253K
Grafikus
$212K
Emberi erőforrás
$151K
Marketing
$114K
Terméktervező
$284K
Terméktervezési vezető
$243K
Toborzó
$219K
Szoftvermérnöki vezető
$306K
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Apollo.io cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)

GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Apollo.io cégnél: Szoftvermérnöki vezető at the Common Range Average level évi $306,460 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Apollo.io cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $199,020.

Egyéb források