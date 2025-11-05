Cégjegyzék
A medián Szoftvermérnök kompenzációs in India csomag a Apollo Global Management cégnél összesen ₹1.42M yearként. Tekintsd meg a Apollo Global Management teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/5/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Apollo Global Management
Systems Engineer
Noida, UP, India
Összesen évente
₹1.16M
Szint
L2
Alapbér
₹1.1M
Stock (/yr)
₹0
Bónusz
₹57.8K
Cégnél töltött évek
1 Év
Tapasztalat (év)
8 Év
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Apollo Global Management cégnél in India évi ₹3,211,630 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Apollo Global Management cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in India jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹1,288,950.

