Apexon Szoftvermérnök Fizetések Mumbai Metropolitan Region helyen

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Mumbai Metropolitan Region csomag a Apexon cégnél összesen ₹1.29M yearként. Tekintsd meg a Apexon teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/5/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Apexon
Backend Software Engineer
Mumbai, MH, India
Összesen évente
₹1.29M
Szint
JL6A
Alapbér
₹1.29M
Stock (/yr)
₹0
Bónusz
₹0
Cégnél töltött évek
1 Év
Tapasztalat (év)
3 Év
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Apexon cégnél in Mumbai Metropolitan Region évi ₹2,905,984 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Apexon cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Mumbai Metropolitan Region jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹713,107.

