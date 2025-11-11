Cégjegyzék
Apex Fintech Solutions
  • Fizetések
  • Szoftvermérnök

  • Backend szoftvermérnök

Apex Fintech Solutions Backend szoftvermérnök Fizetések

A Backend szoftvermérnök kompenzáció in United States a Apex Fintech Solutions cégnél összesen $107K yearként a Software Engineer I szinthez. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $132K.

Átlagos Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény ()
Bónusz
Software Engineer I
(Belépő szint)
$107K
$97.5K
$0
$9.8K
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Mik a karrierszintek a Apex Fintech Solutions?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Backend szoftvermérnök pozícióra a Apex Fintech Solutions cégnél in United States évi $143,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Apex Fintech Solutions cégnél a Backend szoftvermérnök szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $120,000.

