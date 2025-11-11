A Backend szoftvermérnök kompenzáció in United States a Apex Fintech Solutions cégnél összesen $107K yearként a Software Engineer I szinthez. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $132K. Tekintsd meg a Apex Fintech Solutions teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/11/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény ()
Bónusz
Software Engineer I
$107K
$97.5K
$0
$9.8K
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
