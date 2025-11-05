Cégjegyzék
Aon Szoftvermérnök Fizetések Madrid Metropolitan Area helyen

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Madrid Metropolitan Area csomag a Aon cégnél összesen €60.6K yearként. Tekintsd meg a Aon teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/5/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Aon
Software Engineer
Madrid, MD, Spain
Összesen évente
€60.6K
Szint
Senior
Alapbér
€60.6K
Stock (/yr)
€0
Bónusz
€0
Cégnél töltött évek
2-4 Év
Tapasztalat (év)
5-10 Év
Mik a karrierszintek a Aon?
Block logo
+€50.9K
Robinhood logo
+€78.1K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Aon cégnél in Madrid Metropolitan Area évi €90,247 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Aon cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Madrid Metropolitan Area jelentett medián éves teljes kompenzáció €49,647.

