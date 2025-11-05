Cégjegyzék
Aon Biztosításmatematikus Fizetések Greater London Area helyen

A medián Biztosításmatematikus kompenzációs in Greater London Area csomag a Aon cégnél összesen £50.6K yearként. Tekintsd meg a Aon teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/5/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Aon
Actuary
London, EN, United Kingdom
Összesen évente
£50.6K
Szint
L1
Alapbér
£50.6K
Stock (/yr)
£0
Bónusz
£0
Cégnél töltött évek
2-4 Év
Tapasztalat (év)
2-4 Év
Mik a karrierszintek a Aon?
Block logo
+£44.1K
Robinhood logo
+£67.6K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.6K
Verily logo
+£16.7K
Nem találhatók fizetések
Közreműködés

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Biztosításmatematikus pozícióra a Aon cégnél in Greater London Area évi £126,433 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Aon cégnél a Biztosításmatematikus szerepkörre in Greater London Area jelentett medián éves teljes kompenzáció £50,562.

