ANZ Adatmérnök Fizetések Greater Melbourne Area helyen

A medián Adatmérnök kompenzációs in Greater Melbourne Area csomag a ANZ cégnél összesen A$127K yearként. Tekintsd meg a ANZ teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/11/2025

Medián fizetési csomag
company icon
ANZ
Data Engineer
Melbourne, VI, Australia
Összesen évente
A$127K
Szint
L4
Alapbér
A$124K
Stock (/yr)
A$0
Bónusz
A$3.1K
Cégnél töltött évek
1 Év
Tapasztalat (év)
3 Év
Mik a karrierszintek a ANZ?
Block logo
+A$89.6K
Robinhood logo
+A$137K
Stripe logo
+A$30.9K
Datadog logo
+A$54K
Verily logo
+A$34K
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Adatmérnök pozícióra a ANZ cégnél in Greater Melbourne Area évi A$184,123 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A ANZ cégnél a Adatmérnök szerepkörre in Greater Melbourne Area jelentett medián éves teljes kompenzáció A$123,878.

