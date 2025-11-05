A Szoftvermérnök kompenzáció in India a ANZ cégnél ₹1.8M yearként a Junior Software Engineer szinthez és ₹3.46M yearként a Lead Software Engineer szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in India csomag összesen ₹1.79M. Tekintsd meg a ANZ teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/5/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Junior Software Engineer
₹1.8M
₹1.8M
₹0
₹0
Software Engineer
₹1.4M
₹1.4M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹3.08M
₹3.07M
₹10K
₹0
Lead Software Engineer
₹3.46M
₹3.46M
₹0
₹0
