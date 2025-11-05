Cégjegyzék
ANZ Szoftvermérnök Fizetések India helyen

A Szoftvermérnök kompenzáció in India a ANZ cégnél ₹1.8M yearként a Junior Software Engineer szinthez és ₹3.46M yearként a Lead Software Engineer szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in India csomag összesen ₹1.79M. Tekintsd meg a ANZ teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/5/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Junior Software Engineer
(Belépő szint)
₹1.8M
₹1.8M
₹0
₹0
Software Engineer
₹1.4M
₹1.4M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹3.08M
₹3.07M
₹10K
₹0
Lead Software Engineer
₹3.46M
₹3.46M
₹0
₹0
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.7M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.9M
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Gyakorlati fizetések

Közreműködés
Mik a karrierszintek a ANZ?

Befoglalt Munkakörök

Új Munkakör Beküldése

Backend szoftvermérnök

Full-Stack szoftvermérnök

Adatmérnök

DevOps mérnök

Site Reliability mérnök

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a ANZ cégnél in India évi ₹3,964,234 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A ANZ cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in India jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹1,788,521.

