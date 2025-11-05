A Szoftvermérnök kompenzáció in Greater Melbourne Area a ANZ cégnél A$115K yearként a Junior Software Engineer szinthez és A$216K yearként a Lead Software Engineer szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Greater Melbourne Area csomag összesen A$166K. Tekintsd meg a ANZ teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/5/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Junior Software Engineer
A$115K
A$114K
A$0
A$978.3
Software Engineer
A$135K
A$132K
A$0
A$2.7K
Senior Software Engineer
A$182K
A$179K
A$0
A$2.9K
Lead Software Engineer
A$216K
A$207K
A$0
A$9.2K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
