A Adattudós kompenzáció in Greater Melbourne Area a ANZ cégnél A$126K yearként a Data Scientist szinthez és A$171K yearként a Senior Data Scientist szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Greater Melbourne Area csomag összesen A$119K. Tekintsd meg a ANZ teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/5/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Junior Data Scientist
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Data Scientist
A$126K
A$121K
A$0
A$5K
Senior Data Scientist
A$171K
A$159K
A$0
A$11.6K
Lead Data Scientist
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
