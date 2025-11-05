Cégjegyzék
ANZ
  • Fizetések
  • Adattudós

  • Összes Adattudós fizetés

  • Greater Melbourne Area

ANZ Adattudós Fizetések Greater Melbourne Area helyen

A Adattudós kompenzáció in Greater Melbourne Area a ANZ cégnél A$126K yearként a Data Scientist szinthez és A$171K yearként a Senior Data Scientist szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Greater Melbourne Area csomag összesen A$119K. Tekintsd meg a ANZ teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását.

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Junior Data Scientist
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Data Scientist
A$126K
A$121K
A$0
A$5K
Senior Data Scientist
A$171K
A$159K
A$0
A$11.6K
Lead Data Scientist
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Közreműködés
Mik a karrierszintek a ANZ?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Adattudós pozícióra a ANZ cégnél in Greater Melbourne Area évi A$177,901 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A ANZ cégnél a Adattudós szerepkörre in Greater Melbourne Area jelentett medián éves teljes kompenzáció A$142,866.

