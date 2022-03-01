Anyscale Fizetések

Cégkönyvtár
Anyscale fizetési tartománya $144,275 teljes kompenzációban évente Toborzó alsó végén $317,500 Szoftverfejlesztő felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Anyscale. Utoljára frissítve: 8/11/2025

$160K

Szoftverfejlesztő
Median $318K
Termékvezető
$204K
Toborzó
$144K

Megoldásépítész
$299K
Technikai projektmenedzser
$208K
Tulajdonjog-átruházási ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Anyscale-nél a Részvény/tulajdonjog-átruházási adományok 4 éves tulajdonjog-átruházási ütemezés hatálya alá tartozik:

  • 25% tulajdonjogot szerez a 1st-ÉV (25.00% évente)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 2nd-ÉV (2.08% havonta)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 3rd-ÉV (2.08% havonta)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 4th-ÉV (2.08% havonta)

GYIK

The highest paying role reported at Anyscale is Szoftverfejlesztő with a yearly total compensation of $317,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Anyscale is $207,955.

Egyéb források