ANYbotics
ANYbotics Szoftvermérnök Fizetések Greater Zurich Area helyen

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Greater Zurich Area csomag a ANYbotics cégnél összesen CHF 87.4K yearként. Tekintsd meg a ANYbotics teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/5/2025

Medián fizetési csomag
company icon
ANYbotics
Software Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
Összesen évente
CHF 87.4K
Szint
L2
Alapbér
CHF 87.4K
Stock (/yr)
CHF 0
Bónusz
CHF 0
Cégnél töltött évek
1 Év
Tapasztalat (év)
3 Év
Mik a karrierszintek a ANYbotics?
Block logo
+CHF 47.3K
Robinhood logo
+CHF 72.5K
Stripe logo
+CHF 16.3K
Datadog logo
+CHF 28.5K
Verily logo
+CHF 17.9K
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a ANYbotics cégnél in Greater Zurich Area évi CHF 95,058 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A ANYbotics cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Greater Zurich Area jelentett medián éves teljes kompenzáció CHF 87,351.

