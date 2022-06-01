Cégkönyvtár
Anthology Fizetések

Anthology fizetési tartománya $15,075 teljes kompenzációban évente Menedzsment tanácsadó alsó végén $179,598 Megoldásépítész felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Anthology. Utoljára frissítve: 8/21/2025

$160K

Szoftverfejlesztő
Median $125K

Full-Stack szoftverfejlesztő mérnök

Informatikus
$74.6K
Menedzsment tanácsadó
$15.1K

Termékdizájner
$87.4K
Szoftverfejlesztési vezető
$70.4K
Megoldásépítész
$180K
GYIK

Korkeimmin palkattu rooli Anthology:ssa on Megoldásépítész at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $179,598. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Anthology:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $81,030.

