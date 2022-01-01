Cégkönyvtár
Anthem
Itt dolgozik? Igényelje cégét

Anthem Fizetések

Anthem fizetési tartománya $84,575 teljes kompenzációban évente Informatikus alsó végén $208,740 Adattudományi vezető felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Anthem. Utoljára frissítve: 8/21/2025

$160K

Kapjon fizetést, ne manipulálják

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk le, és rendszeresen elérünk 30ezer dollár+ (néha 300ezer dollár+) emeléseket.Tárgyalni a fizetését vagy az Ön önéletrajzát átnézni valódi szakértők által - olyan toborzók, akik naponta ezzel foglalkoznak.

Üzleti elemző
Median $117K
Szoftverfejlesztő
Median $110K
Megoldásépítész
Median $201K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Adattudományi vezető
$209K
Adattudós
Median $145K
Pénzügyi elemző
$88.4K
Informatikus
$84.6K
Termékdizájner
$136K
Termékvezető
Median $148K
Szoftverfejlesztési vezető
$159K
Hiányzik a címe?

Keressen minden fizetést a kompenzációs oldalon vagy adja hozzá a fizetését az oldal feloldásához.


GYIK

A legmagasabb fizetésű szerep a Anthem-nél a Adattudományi vezető at the Common Range Average level, évi $208,740 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A Anthem-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $140,338.

Kiemelt állások

    Nem találtak kiemelt állásokat a Anthem-nél

Kapcsolódó cégek

  • Johnson & Johnson
  • Optum
  • NRC Health
  • HCA Healthcare
  • Abbott
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források