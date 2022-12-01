Cégkönyvtár
Anta
Anta Fizetések

Anta fizetési tartománya $62,356 teljes kompenzációban évente Divattervező alsó végén $133,718 Szoftverfejlesztési vezető felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Anta. Utoljára frissítve: 8/21/2025

$160K

Divattervező
$62.4K
Emberi erőforrások
$109K
Szoftverfejlesztő
$109K

Szoftverfejlesztési vezető
$134K
Megoldásépítész
$82.9K
GYIK

The highest paying role reported at Anta is Szoftverfejlesztési vezető at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $133,718. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Anta is $109,001.

Egyéb források