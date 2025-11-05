Cégjegyzék
Ant Group Szoftvermérnök Fizetések Greater Shanghai Area helyen

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Greater Shanghai Area csomag a Ant Group cégnél összesen CN¥557K yearként. Tekintsd meg a Ant Group teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/5/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Ant Group
Software Engineer
Shanghai, SH, China
Összesen évente
CN¥557K
Szint
P6
Alapbér
CN¥557K
Stock (/yr)
CN¥0
Bónusz
CN¥0
Cégnél töltött évek
3 Év
Tapasztalat (év)
6 Év
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Ant Group cégnél in Greater Shanghai Area évi CN¥992,625 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Ant Group cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Greater Shanghai Area jelentett medián éves teljes kompenzáció CN¥551,015.

