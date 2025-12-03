Cégjegyzék
Ansys
Ansys Technikai író Fizetések

Az átlagos Technikai író teljes kompenzáció in United States a Ansys cégnél $73.5K és $101K yearként között mozog. Tekintsd meg a Ansys teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/3/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$79.6K - $94.5K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$73.5K$79.6K$94.5K$101K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Vesting ütemezés

33%

ÉV 1

33%

ÉV 2

33%

ÉV 3

Részvény típus
RSU

A Ansys cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 33% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (33.00% éves)

  • 33% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (33.00% éves)

  • 33% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (33.00% éves)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Technikai író pozícióra a Ansys cégnél in United States évi $100,625 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Ansys cégnél a Technikai író szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $73,500.

