A Szoftvermérnök kompenzáció in Spain a Ansys cégnél €45.7K yearként a P2 szinthez és €70.5K yearként a P3 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Spain csomag összesen €61.1K. Tekintsd meg a Ansys teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/5/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
P1
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
€45.7K
€38.6K
€4.8K
€2.4K
P3
€70.5K
€55.4K
€12.3K
€2.9K
P4
€ --
€ --
€ --
€ --
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
33%
ÉV 1
33%
ÉV 2
33%
ÉV 3
A Ansys cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:
33% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (33.00% éves)
33% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (33.00% éves)
33% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (33.00% éves)
