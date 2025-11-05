Ansys Szoftvermérnök Fizetések Spain helyen

A Szoftvermérnök kompenzáció in Spain a Ansys cégnél €45.7K yearként a P2 szinthez és €70.5K yearként a P3 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Spain csomag összesen €61.1K. Tekintsd meg a Ansys teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/5/2025

Szint neve Összesen Alapfizetés Részvény (/yr) Bónusz P1 Software Engineer 1 ( Belépő szint ) € -- € -- € -- € -- P2 Software Engineer 2 €45.7K €38.6K €4.8K €2.4K P3 Senior Software Engineer €70.5K €55.4K €12.3K €2.9K P4 Lead Software Engineer € -- € -- € -- € -- Megtekintés 4 További szintek

Legfrissebb fizetési bejelentések

Vesting ütemezés Fő 33 % ÉV 1 33 % ÉV 2 33 % ÉV 3 Részvény típus RSU A Ansys cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik: 33 % a következő időszakban válik esedékessé: 1st - ÉV ( 33.00 % éves )

33 % a következő időszakban válik esedékessé: 2nd - ÉV ( 33.00 % éves )

33 % a következő időszakban válik esedékessé: 3rd - ÉV ( 33.00 % éves )

Mi az átruházási ütemterv a Ansys ?

