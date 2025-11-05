A Szoftvermérnök kompenzáció in Pune Metropolitan Region a Ansys cégnél ₹1.7M yearként a P1 szinthez és ₹3.18M yearként a P4 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Pune Metropolitan Region csomag összesen ₹1.84M. Tekintsd meg a Ansys teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/5/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
P1
₹1.7M
₹1.66M
₹0
₹38.2K
P2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P4
₹3.18M
₹2.95M
₹0
₹226K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
33%
ÉV 1
33%
ÉV 2
33%
ÉV 3
A Ansys cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:
33% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (33.00% éves)
33% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (33.00% éves)
33% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (33.00% éves)
